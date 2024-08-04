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مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: نتوقع رد إيران غدا الاثنين

تعبيرية
تعبيرية




 

الأحد، 04-08-2024 10:25 ص

الوكيل الاخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين "نتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل في وقت مبكر من يوم غد الاثنين".


وأضاف "لا نعرف ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوما منسقا أم بشكل منفصل".
وبين "نعتقد أن إيران وحزب الله لا يزالان يعملان على خططهما العسكرية".

gnews

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