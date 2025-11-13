مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

وأحاط وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ومسؤولون كبار آخرون الرئيس علمًا بخيارات عسكرية للأيام المقبلة، حسبما أفادت المصادر.
ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، كما أكد مصدران لسي بي إس نيوز. لم يصدر متحدثو البيت الأبيض تعليقًا على الفور، فيما رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق.
وساهم مجتمع الاستخبارات الأميركي في تقديم معلومات للعمليات المحتملة، حسب المصادر. ولم تحضر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد مناقشات البيت الأبيض بسبب عودتها من رحلة خارجية، بينما كان وزير الخارجية ماركو روبيو في كندا لحضور قمة وزراء خارجية مجموعة السبع.
سكاي نيوز
-
