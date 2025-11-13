الخميس 2025-11-13 11:40 م
 

مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
 
الخميس، 13-11-2025 10:46 م
الوكيل الإخباري-  قدم كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، يوم الأربعاء، للرئيس دونالد ترامب خيارات محدثة لعمليات محتملة في فنزويلا، تشمل ضربات برية، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الاجتماعات في البيت الأبيض.اضافة اعلان


وأحاط وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ومسؤولون كبار آخرون الرئيس علمًا بخيارات عسكرية للأيام المقبلة، حسبما أفادت المصادر.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، كما أكد مصدران لسي بي إس نيوز. لم يصدر متحدثو البيت الأبيض تعليقًا على الفور، فيما رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق.

وساهم مجتمع الاستخبارات الأميركي في تقديم معلومات للعمليات المحتملة، حسب المصادر. ولم تحضر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد مناقشات البيت الأبيض بسبب عودتها من رحلة خارجية، بينما كان وزير الخارجية ماركو روبيو في كندا لحضور قمة وزراء خارجية مجموعة السبع.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

عربي ودولي إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية

لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

عربي ودولي لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها

الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

عربي ودولي الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية

مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

عربي ودولي مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين

إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

فلسطين إعلام عبري: إزالة منظومة الدفاع الجوي من حدود غزة

حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

عربي ودولي مسؤولون أميركيون يعرضون خيارات عسكرية على ترامب بشأن فنزويلا

ل

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة

اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية

عربي ودولي اغتيال مهندس نووي مصري بـ 13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية



 
 





الأكثر مشاهدة