مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.
وأضاف "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا لسنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق".
-
أخبار متعلقة
-
الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام
-
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير
-
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
-
سرطان البروستاتا.. تطور جديد في الحالة الصحية لنتنياهو
-
أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات وهجوم روسي على زاباروجيا
-
توغل إسرائيلي داخل بلدات لبنانية حدودية وحرق وتفجير منازل
-
تعديلات جذرية في المناهج الدراسية لعدد من المواد بسوريا
-
صحيفة : محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا