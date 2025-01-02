 
الخميس 2025-01-02 11:04 م
 

مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

وزير الخارجية السوري المعين حديثًا أسعد حسن الشيباني
وزير الخارجية السوري المعين حديثًا أسعد حسن الشيباني
الخميس، 02-01-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك.اضافة اعلان


وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.

وأضاف "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا لسنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق".
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: إغلاق جزئي لشارع بغداد غداَ الجمعة

ارشيفية

عربي ودولي الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 7 يناير

وزير الخارجية السوري المعين حديثًا أسعد حسن الشيباني

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

ا

مناسبات شكر على تعاز من قبيلة العدوان

جانب من جولات تبادل الأسرى السابقة

فلسطين تطورات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة

الطبيب هاني حبيب

فلسطين استشهاد الطبيب هاني حبيب باستهداف الاحتلال منزله

في ذمة الله

نعـي فـاضل زوجة نقيب الأطباء الأردنيين في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة