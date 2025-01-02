مسؤولون إسرائيليون: إرسال الوفد للدوحة محاولة اللحظة الأخيرة

10:21 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك. اضافة اعلان





وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.



وأضاف "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا لسنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق".