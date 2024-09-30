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مسؤولون إسرائيليون: غزو لبنان مسألة وقت

جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان
جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان
الإثنين، 30-09-2024 09:37 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن الاجتياح البري للبنان بات وشيكا، وسط حديث عن غزو محدود هدفه إبعاد مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

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ونقل موقع "والا" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان بات مسألة وقت.


وأضاف الموقع نقلا عن مصدر أمني آخر، أن قوات الاحتلال تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، وأنها تعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة.


وقال المصدر الأمني إن إسرائيل "تجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري".


وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "مستمرة في تلقي تدريبات بمواقع إطلاق النار في الجبهة الشمالية وسيحظر على المدنيين دخولها".

 
gnews

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