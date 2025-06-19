مسؤولون إسرائيليون: لسنا متأكدين من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لنا

وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.
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