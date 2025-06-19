مسؤولون إسرائيليون: لسنا متأكدين من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لنا

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لهم للقيام بهجمات على إيران.

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