الخميس 2025-06-19 08:56 ص
 

مسؤولون إسرائيليون: لسنا متأكدين من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لنا

ا
أرشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 07:05 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لهم للقيام بهجمات على إيران.

اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

يريرير

فن ومشاهير بطل يوسف الصديق..حقيقة مقتل الفنان مصطفى الزماني

ل

الوفيات وفيات الخميس 19-6-2025

تعبيرية

أخبار محلية حادثان منفصلان يخلفان 12 إصابة على الصحراوي وشارع الـ 100

ارشيفية

فلسطين مقتل جندي للاحتلال في غزة مع استمرار هدم البيوت في الضفة

ل

خاص بالوكيل صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة

الحاج علي جبر أبو ناموس "أبو يوسف" رحمه الله

نعـي فـاضل الحزن يعمّ لواء عين الباشا بعد وفاة الحاج علي جبر أبو ناموس

صواريخ إيرانية فوق الأراضي المحتلة

عربي ودولي قصف إيراني يستهدف مستشفى في جنوب إسرائيل وسط تصعيد غير مسبوق

ا

عربي ودولي إصابات مباشرة في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية



 
 





الأكثر مشاهدة