الأربعاء 2025-04-16 04:22 ص
 

مسؤولون: الجيش الأميركي يستعد لخفض قواته في سوريا

جندي أميركي يقف بجانب ناقلة جند مدرعة
جندي أميركي يقف بجانب ناقلة جند مدرعة
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤولان أميركيان لرويترز الثلاثاء إن الجيش الأميركي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف.اضافة اعلان


وللجيش الأميركي نحوي ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي.

وتعمل القوات الأميركية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريبا.

وأكد مسؤول أميركي آخر خطة التخفيض، لكنه قال إنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد وكان متشككا إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.
 
gnews

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