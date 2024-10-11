مسؤولون بالأمم المتحدة يناقشون قضايا دولية خلال الإيجاز الصحفي

وتضمنت القضايا أحداثًا مهمة من مختلف المناطق، بما في ذلك لبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى سفر الأمين العام إلى فيينتيان ونائب الأمين العام إلى باكو، فضلاً عن الأوضاع في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار، وحماية الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
القبة الحديدية تفشل باعتراض صواريخ لبنانية
-
استشهاد جنديّين في الجيش اللبناني
-
رئيس الوزراء الإسباني يدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
بريطانيا تعرب عن استيائها الشديد إزاء إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفل
-
مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 420 ألفا غادروا لبنان إلى سوريا
-
اليونيفيل: الهجوم على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكا خطيرا
-
روسيا تطالب إسرائيل بالكف عن استهداف قوات اليونيفيل
-
ميقاتي: قررنا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار