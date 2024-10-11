 
الجمعة 2024-10-11 08:22 م
 

مسؤولون بالأمم المتحدة يناقشون قضايا دولية خلال الإيجاز الصحفي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعة، 11-10-2024 06:04 م

الوكيل الإخباري-    أطلع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عددًا من المسؤولين على أبرز القضايا العالمية خلال الإيجاز الصحفي اليومي.

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وتضمنت القضايا أحداثًا مهمة من مختلف المناطق، بما في ذلك لبنان وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى سفر الأمين العام إلى فيينتيان ونائب الأمين العام إلى باكو، فضلاً عن الأوضاع في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار، وحماية الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية.

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