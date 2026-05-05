الثلاثاء 2026-05-05 08:38 ص

مسؤولون: ترمب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 05-05-2026 06:11 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ظل -على مدى أيام- مترددا بين خيارين متعارضين في التعامل مع إيران، يتمثلان في معاقبتها بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي، وتجنب تصعيد واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى انخراط أعمق في صراع الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وبحسب المسؤولين، فإن ترمب يميل إلى تفادي شن حملة قصف جديدة ضد إيران، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي يضع حدا للتطورات المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي لم يرغب في العودة إلى وضع يضطره لضرب إيران مجددا، رغم تزايد استيائه من رفضها تقديم تنازلات في الملف النووي.

وفي السياق، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترمب يُبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى إلى التوصل لتسوية مع إيران.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فضل شاكر

فن ومشاهير اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

عربي ودولي مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

أخبار محلية ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

أخبار محلية حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

جرافة إسرائيلية تهدم منزل فلسطيني

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء أن حريقا اندلع في سفن تجارية عدة في رصيف ميناء داير جنوبي إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق وأن سببه لا يزال مجهولا.

عربي ودولي اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

مضخة نفط خام

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صفائح ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الثلاثاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 