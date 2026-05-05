مسؤولون: ترمب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام

وبحسب المسؤولين، فإن ترمب يميل إلى تفادي شن حملة قصف جديدة ضد إيران، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي يضع حدا للتطورات المرتبطة ببرنامجها النووي.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي لم يرغب في العودة إلى وضع يضطره لضرب إيران مجددا، رغم تزايد استيائه من رفضها تقديم تنازلات في الملف النووي.
وفي السياق، نقلت وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترمب يُبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى إلى التوصل لتسوية مع إيران.
