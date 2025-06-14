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مسؤولون عسكريون إيرانيون: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر

موقع سقوط صاروخ من إيران على إسرائيل
موقع سقوط صاروخ من إيران على إسرائيل
 
السبت، 14-06-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، السبت، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تكشف عن اسمه قوله: "هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وستكون مؤلمة للغاية ومؤسفة للمعتدين".

وكالات
 
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