مسؤولون عسكريون إيرانيون: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر

11:27 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، السبت، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر. اضافة اعلان





ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تكشف عن اسمه قوله: "هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وستكون مؤلمة للغاية ومؤسفة للمعتدين".



وكالات



