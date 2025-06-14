مسؤولون عسكريون إيرانيون: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر

ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تكشف عن اسمه قوله: "هذه المواجهة لن تنتهي بالإجراءات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، والضربات الإيرانية ستستمر، وستكون مؤلمة للغاية ومؤسفة للمعتدين".
وكالات
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