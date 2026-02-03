مسؤولون: كييف تتعرض لهجوم صاروخي

05:49 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ في وقت مبكر من الثلاثاء، وأفادت تقارير أولية بأن مباني سكنية وبنايات أخرى تعرضت لأضرار.





وأبلغ شهود بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.



وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، تيمور تكاتشينكو، على تلغرام إن مبنى تجاريا ومباني سكنية عدة ومؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.



وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضررة من المدينة.



وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

