مسؤولون: كييف تتعرض لهجوم صاروخي

وأبلغ شهود بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.
وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، تيمور تكاتشينكو، على تلغرام إن مبنى تجاريا ومباني سكنية عدة ومؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.
وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضررة من المدينة.
وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
