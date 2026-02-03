الثلاثاء 2026-02-03 07:52 ص

مسؤولون: كييف تتعرض لهجوم صاروخي

كييف
كييف
 
الثلاثاء، 03-02-2026 05:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون إن القوات الروسية هاجمت العاصمة الأوكرانية بصواريخ في وقت مبكر من الثلاثاء، وأفادت تقارير أولية بأن مباني سكنية وبنايات أخرى تعرضت لأضرار.اضافة اعلان


وأبلغ شهود بوقوع انفجارات قوية في المدينة وبنشر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، تيمور تكاتشينكو، على تلغرام إن مبنى تجاريا ومباني سكنية عدة ومؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.

وأمر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى الأجزاء المتضررة من المدينة.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الرئيس الكولومبي يلتقي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض

سبيكة ذهبية

أسواق ومال ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال النفط مستقر مع ترقب الأسواق احتمال تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

تعبيرية

وظائف مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الأمير حمزة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

عملات ورقية من الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية قوية



 






الأكثر مشاهدة