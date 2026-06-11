مسؤولون يبلغون عن مواد خطرة في البنتاغون

ونقلت شبكة سي.إن.إن عن مصادر أن المبنى أُغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق.
وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى رصد مشكلة تتعلق بجودة الهواء مما استلزم اتخاذ تدابير احترازية حتى نحدد خطورتها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: ستندمون في النهاية
-
غوتيريش يدعم حصر السلاح في لبنان ويدعو لوقف شامل لإطلاق النار
-
كشف موقف ترامب من حضور المباراة الافتتاحية في كأس العالم
-
ترامب: الاتفاق مع إيران قد يكون الأعظم في التاريخ
-
واشنطن تقول إنها عطّلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية
-
ترامب يتوعد بقصف جديد على ايران الليلة
-
إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران
-
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن