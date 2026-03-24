الثلاثاء 2026-03-24 08:07 ص

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

الثلاثاء، 24-03-2026 06:46 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع سيمافور الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات، موضحا أن وقف الهجمات لـ5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة.اضافة اعلان


وأوضح المسؤول أن إسرائيل ليست حاليا طرفا مباشرا في المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق سيكون في مصلحتها أيضا، وفق وصفه.
 
 


