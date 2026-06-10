مسؤول أمريكي: الضربات مثابة رسالة إنذار لإيران

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الضربات لن تعرقل المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.
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