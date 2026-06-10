مسؤول أمريكي: الضربات مثابة رسالة إنذار لإيران

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الأمريكية الأخيرة تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الضربات لن تعرقل المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.









