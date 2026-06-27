مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع

10:17 ص

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله إن الغارات الأمريكية على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية. اضافة اعلان





وأضاف أن المواقع الإيرانية المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني.





