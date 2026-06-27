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مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع

مسؤول أمريكي: الغارات على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع
ارشيفية
 
السبت، 27-06-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي قوله إن الغارات الأمريكية على إيران شُنّت بـ6 طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية.اضافة اعلان


وأضاف أن المواقع الإيرانية المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيراني.
 
 


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