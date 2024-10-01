مسؤول أمريكي: الهجوم الصاروخي على قاعدتنا قرب مطار بغداد لم يصب قواتنا

وبهذا الصدد قال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه: "تسنى التأكد من سلامة جميع العسكريين ولم تُستهدف القوات العسكرية كما تردد".
وأضاف أن واشنطن على علم بالتقارير التي تشير إلى هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة تابعة لوزارة الخارجية.
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