مسؤول أمريكي: الهجوم الصاروخي على قاعدتنا قرب مطار بغداد لم يصب قواتنا

الوكيل الإخباري- نفى مسؤول أمريكي في حديث لوكالة "رويترز" صحة المعلومات حول استهداف القوات الأمريكية قرب مطار بغداد بهجوم صاروخي فجر اليوم الثلاثاء.



وبهذا الصدد قال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه: "تسنى التأكد من سلامة جميع العسكريين ولم تُستهدف القوات العسكرية كما تردد".

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