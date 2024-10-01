 
الثلاثاء 2024-10-01 02:04 م
 
 

مسؤول أمريكي: الهجوم الصاروخي على قاعدتنا قرب مطار بغداد لم يصب قواتنا

عناصر في الجيش الأمريكي
عناصر في الجيش الأمريكي
الثلاثاء، 01-10-2024 12:12 م

الوكيل الإخباري- نفى مسؤول أمريكي في حديث لوكالة "رويترز" صحة المعلومات حول استهداف القوات الأمريكية قرب مطار بغداد بهجوم صاروخي فجر اليوم الثلاثاء.

وبهذا الصدد قال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن اسمه: "تسنى التأكد من سلامة جميع العسكريين ولم تُستهدف القوات العسكرية كما تردد".

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وأضاف أن واشنطن على علم بالتقارير التي تشير إلى هجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة تابعة لوزارة الخارجية.

 
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