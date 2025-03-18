مسؤول أمريكي: ترامب سيتواصل مع زعيم كوريا الشمالية عاجلا أم آجلا

الوكيل الإخباري- قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية جوزيف يون إنه من المرجح أن يتواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاجلا أو آجلا" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



ولفت يون إلى أن ترامب "لم يقل قط شيئا سيئا عن زعيم كوريا الشمالية".

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وقبل أيام أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن لديه علاقات جيدة مع كيم جونغ أون.



يشار إلى أنه منذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي عام 2019، تخلت كوريا الشمالية عن الدبلوماسية وكثفت جهودها لتطوير الأسلحة ورفضت العروض الأمريكية لإجراء محادثات.



