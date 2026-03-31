الثلاثاء 2026-03-31 10:15 ص

مسؤول أمريكي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن

الثلاثاء، 31-03-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري- صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، لقناة "ABC"، أن واشنطن لم تكن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الحجم الكبير.

وقال المسؤول للقناة الإخبارية: "لا أعتقد أن أحدا كان بإمكانه التنبؤ بهذا الكم الهائل من الردود الإيرانية"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي نفذتها طهران ردا على العمليات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف ممثل الوزارة أن الولايات المتحدة لم تواجه من قبل إجراءات انتقامية من إيران بهذا المدى والاتساع، كما حدث خلال التصعيد الحالي للنزاع، مما يعكس تطورا ملحوظا في القدرات والردود الإيرانية مقارنة بالمراحل السابقة.


وفي سياق منفصل، دقت أوروبا ناقوس الخطر، حيث اعتبرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن تدمير إيران طائرة أمريكية للإنذار المبكر والتحكم الجوي من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" (AWACS) يعد ضربة استراتيجية خطيرة للولايات المتحدة.

 
 


بجلطة دماغيّة

فن ومشاهير إصابة فنان مصري شهير بجلطة دماغيّة - صورة

الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

اقتصاد محلي الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

أظهرت تحقيقات أولية أن غارات جوية في وسط إيران أصابت بعض "المواقع العسكرية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء من دون تحديد موقعها. ونقلت وكالة أنباء فارس عن أكبر صالحي، المسؤول الأمني في مكتب

عربي ودولي إصابة "مواقع عسكرية" في غارات على وسط إيران

الخيرية الأردنية تختتم حملة "رمضان بالخير غير" بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

أخبار محلية الخيرية الأردنية تختتم حملة "رمضان بالخير غير" بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة

خاص بالوكيل سلطة المياه: مشروع الصرف الصحي في لوائي الوسطية وغرب إربد يخدم حوالي 85 ألف نسمة

السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

أخبار محلية السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان

شؤون برلمانية عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان



 






