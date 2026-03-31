مسؤول أمريكي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن

الوكيل الإخباري- صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، لقناة "ABC"، أن واشنطن لم تكن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الحجم الكبير.



وقال المسؤول للقناة الإخبارية: "لا أعتقد أن أحدا كان بإمكانه التنبؤ بهذا الكم الهائل من الردود الإيرانية"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي نفذتها طهران ردا على العمليات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف ممثل الوزارة أن الولايات المتحدة لم تواجه من قبل إجراءات انتقامية من إيران بهذا المدى والاتساع، كما حدث خلال التصعيد الحالي للنزاع، مما يعكس تطورا ملحوظا في القدرات والردود الإيرانية مقارنة بالمراحل السابقة.