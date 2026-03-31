مسؤول أمريكي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن

وقال المسؤول للقناة الإخبارية: "لا أعتقد أن أحدا كان بإمكانه التنبؤ بهذا الكم الهائل من الردود الإيرانية"، في إشارة إلى سلسلة الهجمات التي نفذتها طهران ردا على العمليات الأمريكية والإسرائيلية.
وأضاف ممثل الوزارة أن الولايات المتحدة لم تواجه من قبل إجراءات انتقامية من إيران بهذا المدى والاتساع، كما حدث خلال التصعيد الحالي للنزاع، مما يعكس تطورا ملحوظا في القدرات والردود الإيرانية مقارنة بالمراحل السابقة.
وفي سياق منفصل، دقت أوروبا ناقوس الخطر، حيث اعتبرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن تدمير إيران طائرة أمريكية للإنذار المبكر والتحكم الجوي من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" (AWACS) يعد ضربة استراتيجية خطيرة للولايات المتحدة.
