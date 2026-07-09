مسؤول أمريكي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ "اتفاق الإطار"

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أمريكي، تعليقا على المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما، إن الجانبين انتقلا إلى "مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار".



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وأضاف المسؤول أن اجتماع روما يشكل جلسة مغلقة تتيح للحكومتين إحالة الملف إلى الفرق الفنية، التي ستتولى العمل على جميع القضايا المنصوص عليها في اتفاق الإطار.



وأوضح أن العمل في المنطقة التجريبية الأولى سيبدأ خلال أيام فيما يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع الخطط اللازمة لها.