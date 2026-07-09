مسؤول أمريكي: لبنان وإسرائيل انتقلا إلى مرحلة تنفيذ "اتفاق الإطار"

وأوضح أن العمل في المنطقة التجريبية الأولى سيبدأ خلال أيام فيما يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية ووضع الخطط اللازمة لها.
وأشار المسؤول إلى أن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تتولى التنسيق مع لبنان وإسرائيل لدفع عملية التنفيذ قدما.
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
-
رابطة العالم الإسلامي تُدين تكرارَ العدوان الإيرانيّ على الكويت والبحرين والأردن
-
39 قتيلا و9 مفقودين جراء فيضانات في قوانغشي بجنوبي الصين
-
واشنطن: تحديد أول منطقة تجريبية لانسحاب إسرائيل من لبنان خلال أيام
-
سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران
-
إيران .. تحديد مكان دفن جثمان المرشد الراحل علي خامنئي
-
سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق
-
تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران