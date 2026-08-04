الثلاثاء 2026-08-04 10:07 م

مسؤول أمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يتحكم أي طرف في مساراته

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:54 م
الوكيل الإخباري-   أكد مسؤول أمريكي أن التقارير المتداولة بشأن تحكم إيران بحركة العبور في مضيق هرمز ضمن اتفاق محتمل "غير دقيقة"، مشدداً على أن أي مسارات مؤقتة قد تُعتمد في المضيق ستكون دون عوائق أو تصاريح أو موافقات أو رسوم.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً، ولا يتحكم أي طرف في مساراته أو في القدرة على عبوره، مؤكداً استمرار حرية الملاحة وفق القوانين الدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول أمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يتحكم أي طرف في مساراته

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

عربي ودولي قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

أرشيفية

عربي ودولي الهند: قذيفة تغرق سفينة هندية قرب المياه اليمنية وجميع البحارة بخير

ل

عربي ودولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

اختتام مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أخبار محلية اختتام مهرجان عمّان السينمائي الدولي

ارشيفية

فن ومشاهير رحلت قبل شهرين... الإعلان عن وفاة فنانة عربيّة مُعتزلة اليوم

الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار الليلة

أخبار محلية الأمانة تباشر أعمال قشط و تعبيد في شارع عرار اليوم

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: الانتقال السياسي في فنزويلا سيستغرق أشهرًا لا سنوات



 
 






الأكثر مشاهدة

 