مسؤول أمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يتحكم أي طرف في مساراته

وأضاف المسؤول أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً، ولا يتحكم أي طرف في مساراته أو في القدرة على عبوره، مؤكداً استمرار حرية الملاحة وفق القوانين الدولية.
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