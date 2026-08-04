مسؤول أمريكي: مضيق هرمز ممر دولي ولا يتحكم أي طرف في مساراته

09:54 م

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول أمريكي أن التقارير المتداولة بشأن تحكم إيران بحركة العبور في مضيق هرمز ضمن اتفاق محتمل "غير دقيقة"، مشدداً على أن أي مسارات مؤقتة قد تُعتمد في المضيق ستكون دون عوائق أو تصاريح أو موافقات أو رسوم. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن مضيق هرمز يعد ممراً مائياً دولياً، ولا يتحكم أي طرف في مساراته أو في القدرة على عبوره، مؤكداً استمرار حرية الملاحة وفق القوانين الدولية.





