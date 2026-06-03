مسؤول أمريكي يأمل في تحسن العلاقات مع روسيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة رودني كوك إنه يتوقع تحسن العلاقات مع روسيا ويأمل في ظهور نصب تذكارية لشخصيات أمريكية مشهورة من أصل روسي في واشنطن.

اضافة اعلان