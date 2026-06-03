الأربعاء 2026-06-03 08:34 ص

مسؤول أمريكي يأمل في تحسن العلاقات مع روسيا

مسؤول أمريكي يأمل في تحسن العلاقات مع روسيا
ارشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:49 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس اللجنة الأمريكية للفنون الجميلة رودني كوك إنه يتوقع تحسن العلاقات مع روسيا ويأمل في ظهور نصب تذكارية لشخصيات أمريكية مشهورة من أصل روسي في واشنطن.

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ويرأس كوك الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن الصورة المعمارية والفنية للعاصمة واشنطن، وهو منصب يعادل منصب وزير الثقافة في الولايات المتحدة. وقد وصل إلى روسيا لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث من المتوقع أن يلتقي بوزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ويشارك في الجلسة العامة.

 
 


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