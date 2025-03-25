مسؤول أممي يحذر من نقص التمويل الدولي لسوريا

الوكيل الإخباري- قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليشر اليوم الثلاثاء، إن التوقعات المالية القاتمة للدعم الإنساني على مستوى العالم" تهدد بتقويض الجهود الأممية لدعم المحتاجين في سوريا.

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وقال فليشر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن نداء الأمم المتحدة لجمع ملياري دولار لمساعدة 8 ملايين سوري لم يتلق سوى 13 في بالمئة من المبلغ المطلوب أي ما يعادل 155 مليون دولار، محذرا من أن تخفيضات التمويل ستؤدي إلى تقليص المساعدات بشكل كبير.



وشدد على أن أكثر من 16 مليون شخص – ما يقرب من 3 أرباع السكان – ما يزالون يفتقرون إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والمأوى والخدمات الأساسية، داعيا إلى زيادة التمويل، وتخفيف العقوبات، وحماية المدنيين، والاستثمار في إعادة إعمار سوريا.