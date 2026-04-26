الأحد 2026-04-26 08:01 ص

مسؤول أمني أمريكي: مسلح حاول اختراق أمن عشاء المراسلين وأصاب عنصرا من الخدمة السرية

الأحد، 26-04-2026 05:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي إن شخصا مسلحا حاول اختراق الإجراءات الأمنية خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مضيفا أن المشتبه به أطلق النار على أحد أفراد الخدمة السرية، الذي وُصف وضعه بأنه بخير.اضافة اعلان


وكان جهاز الخدمة السرية قد أعلن أنه لم يتم التعرف بعد على المتورطين في حادث إطلاق النار الذي شهده الحفل، والذي تم خلاله إجلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف الجهاز أن السلطات تواصل تقييم الوضع، مؤكدا أن الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وجميع الشخصيات الخاضعة للحماية في أمان، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
 
 


