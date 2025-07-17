مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا

وبحسب الموقع، فقد أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا اتصالاً بوزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، حثّه خلاله على التهدئة، مؤكداً رغبة واشنطن بخفض التصعيد في الساحة السورية.
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