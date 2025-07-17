مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا

12:38 ص

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الوكيل الإخباري- كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل وقف غاراتها الجوية على الأراضي السورية وفتح حوار مع حكومة دمشق بهدف التهدئة. اضافة اعلان





وبحسب الموقع، فقد أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا اتصالاً بوزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، حثّه خلاله على التهدئة، مؤكداً رغبة واشنطن بخفض التصعيد في الساحة السورية.

