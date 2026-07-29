الأربعاء 2026-07-29 02:45 ص

مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز

مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي الثلاثاء إنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته فيما يتعلق بالممر المائي الذي يشهد قيودا بسبب الحرب الإيرانية.اضافة اعلان


وقال المسؤول الأميركي إن إيران تقدم مطالب غير معقولة رفضتها سلطنة عمان والولايات المتحدة.
 
 


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