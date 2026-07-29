مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي الثلاثاء إنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته فيما يتعلق بالممر المائي الذي يشهد قيودا بسبب الحرب الإيرانية. اضافة اعلان





وقال المسؤول الأميركي إن إيران تقدم مطالب غير معقولة رفضتها سلطنة عمان والولايات المتحدة.









