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مسؤول أميركي: التفاهم مع إيران "يشمل لبنان"

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول أميركي رفيع، الجمعة، أن مسوّدة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ستشمل لبنان أيضا، حيث تواصل إسرائيل شنّ هجمات عليها.

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وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع صحفيين إنّ التفاهم "يشمل لبنان، وإيران، ودول الخليج، وإسرائيل".


وقدّر أن هناك فرصة تتراوح بين 80 و85%، ولكنها "ليست 100%"، لتوقيع اتفاق مع إيران في "الأيام المقبلة".


وقال "نتوقع توقيع هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. لا أستطيع تحديد موعد دقيق".


وأضاف المسؤول "لو أردت أن أؤكد لكم ثقتي بأننا سنوقع الاتفاق، لربما قلت 75% هذا الصباح، وربما تكون النسبة الآن أقرب إلى 80-85%، لكنها ليست 100%".


وأوضح أن الاتفاق يتضمن تخفيفا "كبيرا" للعقوبات ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية، في مقابل التزام طهران بتفكيك برنامجها النووي وتسليم موادها النووية.


وأضاف "لم نصل إلى خط النهاية بعد، لكننا قريبون جدا"، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد مكان أو موعد توقيع الاتفاق، رغم أن أوروبا تبقى خيارا محتملا، وهو ما اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 
 


gnews

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