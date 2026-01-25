مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي السبت إن الجولة المقبلة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة ستنعقد يوم الأحد في أبوظبي، مشيدا بالتقدّم المحرز خلال اليومين الماضيين من المناقشات على الرغم من انتهائها اليوم دون التوصل إلى اتفاق.

