مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحفيين بعد المحادثات شريطة عدم الكشف عن هويته "رأينا كثيرا من الاحترام في الاجتماع بين الطرفين لأنهما كانا يتطلعان حقا إلى العثور على حلول".
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام
-
سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
-
بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
-
سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا
-
ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%
-
"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا
-
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
-
مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي