مسؤول أميركي: ترامب لن يوقع على بيان لمجموعة السبع يدعو لتهدئة بين إسرائيل وإيران

وتتضمن المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، التزاما بحماية استقرار السوق، بما في ذلك أسواق الطاقة، وتؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأفاد دبلوماسيون من كندا وأوروبا بأن المشاركين في قمة مجموعة السبع التي تختتم غدا الثلاثاء يواصلون مناقشاتهم بشأن الصراع.
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