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مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 07:34 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف وقعوا اتفاق سلام بشكل إلكتروني.اضافة اعلان


وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.

وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.
 
 


gnews

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