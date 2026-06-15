مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية الاثنين.

اضافة اعلان



وقال المسؤول للصحافيين عبر الهاتف مشترطا عدم الكشف عن هويته، "أراد الرئيس التوقيع شخصيا لأنّه أراد أن يظهر... تفانيه في التوصل إلى حل ناجح".



وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.



وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.



وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.