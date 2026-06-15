الثلاثاء 2026-06-16 12:20 ص

مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 11:17 م

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلكترونيا اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية الاثنين.

اضافة اعلان


وقال المسؤول للصحافيين عبر الهاتف مشترطا عدم الكشف عن هويته، "أراد الرئيس التوقيع شخصيا لأنّه أراد أن يظهر... تفانيه في التوصل إلى حل ناجح".


وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أعلن، ليلة الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.


وقال شريف عبر حسابه على "إكس" إن الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.


وأشار إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد الجمعة 19 حزيران في سويسرا.


وبيّن أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المعلق العماني خليل البلوشي

أخبار محلية "وجه السعد" معلقاً على افتتاحية النشامى في المونديال أمام النمسا

صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

كأس العالم صاروخية عاشور تضمن للفراعنة نقطة مهمة من أمام بلجيكا

825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

منوعات 825 كيلوغرامًا من الحرير الطبيعي في صناعة كسوة الكعبة الجديدة

أرشيفية

منوعات مشاهدات نادرة للقرش الأزرق في تونس.. وخبراء يوضحون الأسباب

ل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه قواته بلبنان

تعبيرية

طب وصحة طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان حاسة السمع.. والأطباء يحذرون من إهماله

تعبيرية

طب وصحة فوائد التفاح للأوعية الدموية والأمعاء

ل

كأس العالم مدرب السنغال: كأس أمم إفريقيا أصبحت من الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 