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مسؤول أميركي: ترامب يدرس حظر سفر على دول عدة

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي، لوكالة رويترز، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس حظر سفر على دول عدة.

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ونقلت الوكالة عن مسؤولين في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته سيسلطون هذا الأسبوع الضوء على إنجازات أول 100 يوم له في منصبه، بينما يتطلعون إلى الـ100 يوم القادمة بالتركيز على صفقات التجارة ومحادثات السلام. بعد سلسلة من التغييرات التي أسعدت الحلفاء وأذهلت الخصوم، بما في ذلك في مجالات السياسة الاجتماعية، وصرّح أحد المسؤولين بأن ترامب يُخبئ "طوربيدات" لكنه لم يُوضح ماهيتها.

وأجرى ترامب تغييرات شاملة على مجموعة واسعة من أولويات السياسة الداخلية والخارجية الأميركية منذ توليه منصبه في 20 يناير. فقد قلب النظام الاقتصادي العالمي رأسًا على عقب بفرضه رسوما جمركية، وقلص ميزانيات الحكومة الفيدرالية بخفض الوظائف، وألغى برامج التنوع في القطاعين العام والخاص. كما هاجم الأوساط الأكاديمية ومكاتب المحاماة والمحاكم.


ويعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على رؤيته الاقتصادية، وطرد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في السياسة الخارجية، وعمل وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك على تطهير الجهاز البيروقراطي الفيدرالي والحد مما تراه هدرا.


وقال المسؤول إن هناك المزيد في المستقبل، مع الكثير من "الطوربيدات تحت الماء".


ويشمل ذلك المزيد من الإجراءات التنفيذية، وهي سمة مميزة لأول 100 يوم لترامب، والتي قال المسؤول إنها ستستمر "ككرة ثلج تتدحرج إلى أسفل التل". وقال إن الإدارة لا تزال تعمل على حظر سفر المواطنين من دول متعددة.

 

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