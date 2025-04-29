مسؤول أميركي: خسرنا في اليمن منذ آذار 7 مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول أميركي الإثنين أنّ الولايات المتّحدة خسرت في اليمن منذ آذار/مارس، حين بدأت حملتها الجوية المكثّفة ضدّ المتمردين الحوثيّين، سبع طائرات مسيّرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر" التي يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا. اضافة اعلان





وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه "منذ منتصف آذار/مارس فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أسقطت بنيران المتمرّدين أم فقدت لأسباب أخرى.