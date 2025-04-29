مسؤول أميركي: خسرنا في اليمن منذ آذار 7 مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه "منذ منتصف آذار/مارس فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أسقطت بنيران المتمرّدين أم فقدت لأسباب أخرى.
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