الثلاثاء 2025-04-29 01:50 ص
 

مسؤول أميركي: خسرنا في اليمن منذ آذار 7 مسيّرات سعر الواحدة منها 30 مليون دولار

طائرة أميركية
طائرة أميركية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 01:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن مسؤول أميركي الإثنين أنّ الولايات المتّحدة خسرت في اليمن منذ آذار/مارس، حين بدأت حملتها الجوية المكثّفة ضدّ المتمردين الحوثيّين، سبع طائرات مسيّرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر" التي يبلغ سعر الواحدة منها 30 مليون دولار تقريبا.اضافة اعلان


وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه إنّه "منذ منتصف آذار/مارس فقدنا سبع طائرات من طراز إم كيو-9"، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الطائرات قد أسقطت بنيران المتمرّدين أم فقدت لأسباب أخرى.
 
gnews

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