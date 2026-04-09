الخميس 2026-04-09

مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ في إيران

مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ في إيران
مسؤول أميركي: دمرنا أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ في إيران
 
الخميس، 09-04-2026 07:18 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله، الخميس، إنه تم تدمير أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.اضافة اعلان


وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه، وفق بيانات القيادة الوسطى الأميركية، فإن نحو 90 بالمئة من الجنود المصابين خلال الحرب مع إيران تعافوا وعادوا إلى الخدمة.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نصراً عسكرياً حاسماً، مشيراً إلى أن "إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف هيغسيث: "استخدمنا أقل من 10 بالمئة من قوتنا القتالية العسكرية لهزيمة إيران، وتم تدمير برنامجها الصاروخي بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "مصانع إيران سُويت بالأرض".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال دان كين، إن الأهداف العسكرية الأميركية في إيران تحققت، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار هو هدنة مؤقتة، وأن القوات لا تزال على أهبة الاستعداد.

وتابع كين قائلاً: "ضربنا أكثر من 13 ألف هدف، بينها أكثر من 4 آلاف هدف استراتيجي في إيران".

ووفق كين، فقد "تم تدمير أكثر من ألفي مركز قيادة لوجستي في إيران، وباتت أكثر من 150 سفينة إيرانية في قاع المحيط".

وأكمل: "دمرنا أكثر من 90 بالمئة من أسطول البحرية الإيرانية و90 بالمئة من مصانع الأسلحة، كما تم تدمير 80 بالمئة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

واختتم كين تصريحاته قائلاً: "ستحتاج إيران لسنوات كي تتمكن من إعادة بناء أي قوات قتالية رئيسية على الأرض".

سكاي نيوز 
 
 


القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






