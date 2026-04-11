مسؤول أميركي: سفن أميركية عدة عبرت اليوم مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل "أكسيوس" على إكس نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن عدة سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت من مضيق هرمز السبت.





وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها مع إيران، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمر فيها سفن حربية أميركية المضيق منذ بداية الحرب.





