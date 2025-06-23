مسؤول أميركي: قصف 3 مواقع نووية لا يحتاج موافقة الكونغرس

الوكيل الإخباري- افادت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة العدل الأميركية ان قصف 3 مواقع نووية لا يرقى إلى مستوى الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

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وأضافت ان إذا استمر الصراع فقد تضطر إدارة ترامب للحصول على موافقة الكونغرس.