مسؤول أميركي: قضية بيع الأسلحة لإسرائيل لا يرتبط بنشاط محدد

وبين أن من غير المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل قبل عام على الأقل.
وأضاف أنه يجب النظر إلى صفقة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل في سياق الدعم طويل الأمد للدفاع عنها.
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