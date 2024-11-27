مسؤول أميركي: قضية بيع الأسلحة لإسرائيل لا يرتبط بنشاط محدد

الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول أميركي للجزيرة ان قضية بيع الأسلحة لإسرائيل كانت قيد الإعداد منذ فترة وليست مرتبطة بأي نشاط حالي محدد.

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وبين أن من غير المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل قبل عام على الأقل.