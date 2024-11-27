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مسؤول أميركي: قضية بيع الأسلحة لإسرائيل لا يرتبط بنشاط محدد

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 27-11-2024 08:33 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤول أميركي للجزيرة ان قضية بيع الأسلحة لإسرائيل كانت قيد الإعداد منذ فترة وليست مرتبطة بأي نشاط حالي محدد.

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وبين أن من غير المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة إلى إسرائيل قبل عام على الأقل.


وأضاف أنه يجب النظر إلى صفقة الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل في سياق الدعم طويل الأمد للدفاع عنها.

 
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