مسؤول أميركي: قواتنا في العراق بحالة تأهب قصوى

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الوكيل الإخباري- افاد مسؤول أميركي للجزيرة ان الولايات المتحدة اتخذت استعدادات في المنطقة تحسبا لضربات إيرانية أخرى.

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