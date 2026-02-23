مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير الأحد، إن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تبد أي نية للانسحاب في أعقاب قرار صدر يوم الجمعة من المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اضافة اعلان