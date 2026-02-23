الإثنين 2026-02-23 02:11 ص

مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
 
الإثنين، 23-02-2026 01:39 ص

الوكيل الإخباري-   قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير الأحد، إن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تبد أي نية للانسحاب في أعقاب قرار صدر يوم الجمعة من المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال جرير في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) إنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي وسيتحدث مع مسؤولين من دول أخرى.

 
 




