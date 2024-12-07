مسؤول أميركي: لم نضع خططا لتغيير وضع قواتنا بسوريا

09:24 م

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الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن وزارة الدفاع (بنتاغون) لم تضع خططا لتغيير وضع قواتها في سوريا، مؤكدة انتظار رؤية ما سيحدث. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن نظام الرئيس بشار الأسد قد يفقد مظاهر السلطة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.