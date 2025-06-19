مسؤول أميركي: هدف واشنطن ألا يكون سلاح نووي في إيران

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الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن هدف واشنطن ببساطة هو عدم وجود سلاح نووي في إيران، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون مختلفا بالنسبة للإسرائيليين. اضافة اعلان

