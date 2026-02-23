مسؤول أميركي يؤكد عقد جولة جديدة من المفاوضات مع طهران الخميس

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن هذه الجولة من المفاوضات بين البلدين، وهي الثالثة، ستُعقَد كسابقتها في مدينة جنيف السويسرية.
وكان وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، قد أعلن الأحد، إن جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس.
وأضاف البوسعيدي، الذي توسطت بلاده في محادثات بين الجانبين، على إكس أن المحادثات مقررة "بدفعة إيجابية لبذل جهد إضافي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وكانت المفاوضات قد بدأت في سلطنة عُمان مطلع شباط الحالي واستُكملت في مدينة جنيف برعاية عُمانية.
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بعمل عسكري منذ أسابيع، بداية على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات، وبعدها في حال عدم إبرام اتفاق خصوصا بشأن البرنامج النووي.
