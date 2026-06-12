مسؤول أميركي يقول إن إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الجمعة، إنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفا أن الاتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها.

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مسؤول أميركي، قال إنّ إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب، وذلك بعدما اتهم الرئيس دونالد ترامب طهران بالكذب بشأن بنود مسودة التفاهم التي يتم التفاوض بشأنها.



وصرح المسؤول "هذا ما وافقوا عليه"، عارضا قائمة بخمس نقاط هي "تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية، تفكيك البرنامج النووي، عدم الإفراج عن أموالهم (المجمّدة) حتى التزامهم بالشروط، فتح مضيق هرمز، وإحجام إيران عن تمويل الجماعات (..)".



وتضاربت الأنباء منذ صباح الجمعة بشأن التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية جزءًا من بنود مذكرة التفاهم.