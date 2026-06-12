مسؤول أميركي يقول إن إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي

مسؤول أميركي، قال إنّ إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب، وذلك بعدما اتهم الرئيس دونالد ترامب طهران بالكذب بشأن بنود مسودة التفاهم التي يتم التفاوض بشأنها.
وصرح المسؤول "هذا ما وافقوا عليه"، عارضا قائمة بخمس نقاط هي "تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية، تفكيك البرنامج النووي، عدم الإفراج عن أموالهم (المجمّدة) حتى التزامهم بالشروط، فتح مضيق هرمز، وإحجام إيران عن تمويل الجماعات (..)".
وتضاربت الأنباء منذ صباح الجمعة بشأن التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية جزءًا من بنود مذكرة التفاهم.
وتحدث الإعلام الرسمي الإيراني الجمعة، عن مسوّدة تفاهم مع واشنطن تبقي مضيق هرمز تحت إشراف طهران، مع التمسّك بالمطالب النووية في مفاوضات بشأن برنامجها يُفترض أن تعقد في مهلة 60 يوما، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط.
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