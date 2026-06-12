الجمعة 2026-06-12 08:54 م

مسؤول أميركي يقول إن إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 06:35 م

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الجمعة، إنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفا أن الاتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها.

اضافة اعلان


مسؤول أميركي، قال إنّ إيران وافقت على "تفكيك" برنامجها النووي والتخلص من اليورانيوم المخصب، وذلك بعدما اتهم الرئيس دونالد ترامب طهران بالكذب بشأن بنود مسودة التفاهم التي يتم التفاوض بشأنها.


وصرح المسؤول "هذا ما وافقوا عليه"، عارضا قائمة بخمس نقاط هي "تدمير وإزالة المواد النووية الإيرانية، تفكيك البرنامج النووي، عدم الإفراج عن أموالهم (المجمّدة) حتى التزامهم بالشروط، فتح مضيق هرمز، وإحجام إيران عن تمويل الجماعات (..)".


وتضاربت الأنباء منذ صباح الجمعة بشأن التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية جزءًا من بنود مذكرة التفاهم.


وتحدث الإعلام الرسمي الإيراني الجمعة، عن مسوّدة تفاهم مع واشنطن تبقي مضيق هرمز تحت إشراف طهران، مع التمسّك بالمطالب النووية في مفاوضات بشأن برنامجها يُفترض أن تعقد في مهلة 60 يوما، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية

ز

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها

ز

عربي ودولي باكستان: تم الاتفاق على مسودة التفاهم النهائية بين إيران والولايات المتحدة

م

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة

ن

أخبار محلية حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان

ز

أخبار محلية مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال

ز

أخبار محلية بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم

ت

أخبار محلية طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم المخادمة لإدارة مباراة إسبانيا والرأس الأخضر الاثنين



 
 






الأكثر مشاهدة

 