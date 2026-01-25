مسؤول أوكراني: هجوم روسي يترك 1700 مبنى سكني في كييف دون تدفئة

وشنت روسيا هجوما موسعا على قطاع الطاقة في أوكرانيا أمس السبت، وهزت الانفجارات كييف خلال الليل، تاركة 1.2 مليون عقار بدون كهرباء في أنحاء البلاد خلال الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.
وكثفت موسكو من قصف قطاع الطاقة الأوكراني بشكل حاد منذ غزوها لجارتها في عام 2022.
وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء أمس السبت إن أكثر من 3200 مبنى في كييف كانت دون تدفئة في وقت متأخر من المساء، بعد أن كانت ستة آلاف مبنى في الصباح.
وذكر كليتشكو عبر تيليجرام "منذ مساء أمس، أعاد عمال المرافق وشركات الطاقة إمدادات التدفئة إلى أكثر من 1600 مبنى. وهم مستمرون في العمل على إعادة الخدمات إلى منازل سكان كييف".
-
أخبار متعلقة
-
الداخلية السورية: القبض على أحد مسؤولي التسليح خلال فترة حكم الأسد
-
إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية في الولايات المتحدة
-
نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره
-
إعلام إيراني: خامنئي ينتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض
-
عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا
-
انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء عاصمة غرينلاند بسبب حادث
-
مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي
-
توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام