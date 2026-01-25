الأحد 2026-01-25 02:28 م

مسؤول أوكراني: هجوم روسي يترك 1700 مبنى سكني في كييف دون تدفئة

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف اليوم الأحد إن التدفئة لا تزال معطلة في حوالي 1700 مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية بعد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة مطلع الأسبوع. وشنت روسيا هجوما موسعا على قطاع
الأحد، 25-01-2026 01:17 م
قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف اليوم الأحد إن التدفئة لا تزال معطلة في حوالي 1700 مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية بعد هجوم روسي بصواريخ وطائرات مسيرة مطلع الأسبوع.


وشنت روسيا هجوما موسعا على قطاع الطاقة في أوكرانيا أمس السبت، وهزت الانفجارات كييف خلال الليل، تاركة 1.2 مليون عقار بدون كهرباء في أنحاء البلاد خلال الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وكثفت موسكو من قصف قطاع الطاقة الأوكراني بشكل حاد منذ غزوها لجارتها في عام 2022.

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء أمس السبت إن أكثر من 3200 مبنى في كييف كانت دون تدفئة في وقت متأخر من المساء، بعد أن كانت ستة آلاف مبنى في الصباح.

وذكر كليتشكو عبر تيليجرام "منذ مساء أمس، أعاد عمال المرافق وشركات الطاقة إمدادات التدفئة إلى أكثر من 1600 مبنى. وهم مستمرون في العمل على إعادة الخدمات إلى منازل سكان كييف".
 
 


