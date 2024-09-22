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مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت

صواريخ بين إسرائيل وحزب الله
استمرار تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله
الأحد، 22-09-2024 10:39 ص

الوكيل الإخباري-  نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت".

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كما نقلت عنه قوله إن إسرائيل ليست بحاجة "لمناورة برية في لبنان لتحقيق المطلوب".

 
gnews

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