مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت

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الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي قوله "إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت".

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