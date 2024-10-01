 
الثلاثاء 2024-10-01 02:04 م
 
 

مسؤول إسرائيلي: اجتياح بيروت ليس وارداً الآن

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية
الثلاثاء، 01-10-2024 12:17 م
الوكيل الإخباري-  نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة، وإن خيار عملية أوسع تستهدف بيروت ليس مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في العملية هي من النوع الذي يقوم بعمليات محدودة.اضافة اعلان


وقال المسؤول الإسرائيلي إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن اشتباكات مع قوات حزب الله ضمن العملية البرية.

وكالات
 
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