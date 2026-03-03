مسؤول إسرائيلي: استهدفنا اجتماع مجلس الخبراء أثناء اختيار مرشد جديد

الوكيل الإخباري- نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل استهدفت مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد في طهران.

ولم تفصح القناة عن أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستهداف.