الثلاثاء 2026-03-03 07:02 م

مسؤول إسرائيلي: استهدفنا اجتماع مجلس الخبراء أثناء اختيار مرشد جديد

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-03-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل استهدفت مجلس خبراء القيادة خلال اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد في طهران.

ولم تفصح القناة عن أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الاستهداف.


بدورها ذكرت وكالة فارس عن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بأنه جرى تعيين ما لا يقل عن 3 مستويات بدلاء لكل قائد ولن نواجه فراغا.

 
 


gnews

