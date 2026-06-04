مسؤول إسرائيلي: بيان نتنياهو وكاتس أغلق نافذة عملنا في بيروت

06:54 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل كانت تمتلك "نافذة للعمل وإنجاز المهمة" في بيروت، إلا أن بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع أغلق تلك النافذة. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يستطيع العمل بحرية في مدينتي صور وصيدا، في حين تخضع بيروت لقيود.



وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول إن إسرائيل نجحت في تأخير التهديد النووي الإيراني وتهديد الصواريخ "لعدة سنوات على الأقل".









