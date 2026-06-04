مسؤول إسرائيلي: بيان نتنياهو وكاتس أغلق نافذة عملنا في بيروت

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يستطيع العمل بحرية في مدينتي صور وصيدا، في حين تخضع بيروت لقيود.
وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول إن إسرائيل نجحت في تأخير التهديد النووي الإيراني وتهديد الصواريخ "لعدة سنوات على الأقل".
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