الخميس 2026-06-11 11:28 م

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران

ب
أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 10:34 م

الوكيل الإخباري- صرح مسؤول إسرائيلي كبير لقناة "12" العبرية بأن إسرائيل لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، في تناقض واضح مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق من مساء اليوم، على منصته "تروث سوشيال"، أن اتفاقا بين واشنطن وطهران قد تمت الموافقة عليه من قبل "جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والقوى الإقليمية الأخرى"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن حفل توقيع رسمي.

اضافة اعلان


ولم تؤكد إيران بعد بشكل علني أنه تم التوصل إلى أي اتفاق، في الوقت الذي أكدت فيه القناة 12 العبرية أن تل أبيب لم تتلق أي إخطار مسبق بهذا الاتفاق، مما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان هناك سوء تواصل دبلوماسي أم أن هناك بنودا في الاتفاق لا تزال قيد التفاوض.


ويأتي هذا التباين في التصريحات بعد أيام من تصعيد عسكري متبادل بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن ضربات جوية على منشآت عسكرية إيرانية ردا على إسقاط طائرة أباتشي أمريكية.


يُذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين قد جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بوساطة باكستانية، وركزت على وضع إطار لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مع تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تُوفي شقيق الفنانة المصرية فادية عبد الغني، بعد ساعات من مناشدتها الجمهور الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية. وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تع

فن ومشاهير الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة

ل

أخبار محلية الأمن السيبراني يحذر الأردنيين

تعبيرية

طب وصحة 5 عناصر غذائية أساسية يحتاجها الجسم بعد سن الستين

ب

عربي ودولي ترامب يعلن آخر تطورات الاتفاق مع إيران وموعد انتهاء الحرب

تعبيرية

المرأة والجمال مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

ب

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تكن على علم بوجود اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران

تعبيرية

طب وصحة مكمل غذائي لصحة المفاصل قد يسرّع الإصابة بالخرف

ب

أخبار محلية البريد الأردني يعلن بدء التحضير لطوابع 2027



 
 






الأكثر مشاهدة

 