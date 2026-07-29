مسؤول إسرائيلي: لقاء نتنياهو وترامب بحث 3 مسارات تجاه إيران

وقال المسؤول الإسرائيلي إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد، لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، مشيرا إلى أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإن إسرائيل سترد، وأن الإيرانيين يدركون ذلك.
وذكر المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو التقى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن.
وأشار إلى أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة جبل الفأس، كما أنها لا تزال تمتلك ما بين 1500 و1600 صاروخ باليستي.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المسؤول قوله إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على قيد الحياة بشكل مؤكد.
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