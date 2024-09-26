مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ما زال في طريقه إلى الولايات المتحدة، وحتى الآن لم يتم تلقي أي رسالة منه بشأن موقف إسرائيل من الاقتراح".
إلا أن القناة 12 العبرية، سبق وأن نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو الخميس، تأكيده وجود "ضوء أخضر"، لوقت إطلاق نار مؤقت في لبنان من أجل إجراء مفاوضات.
وتعقيبا على ذلك، عارض وزراء إسرائيليون المقترح، من بينهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، والشتات عميحاي شيكلي وهو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، واعتبروه فرصة لـ"حزب الله" لاستعادة قدراته.
الأناضول
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