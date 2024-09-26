 
الخميس 2024-09-26 02:18 م
 
 

مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان
صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان
الخميس، 26-09-2024 01:35 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "يسرائيل اليوم" عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: "من الناحية العملية، يأتي اقتراح وقف إطلاق النار مبكرا جدا بالنسبة لإسرائيل، وفي الوقت نفسه، فإن إسرائيل ليست معنية بمواجهة الولايات المتحدة، وبالتالي من المصلحة السياسية قبول العرض".اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ما زال في طريقه إلى الولايات المتحدة، وحتى الآن لم يتم تلقي أي رسالة منه بشأن موقف إسرائيل من الاقتراح".

إلا أن القناة 12 العبرية، سبق وأن نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو الخميس، تأكيده وجود "ضوء أخضر"، لوقت إطلاق نار مؤقت في لبنان من أجل إجراء مفاوضات.

وتعقيبا على ذلك، عارض وزراء إسرائيليون المقترح، من بينهم وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، والشتات عميحاي شيكلي وهو من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، واعتبروه فرصة لـ"حزب الله" لاستعادة قدراته.

الأناضول
 
gnews

أحدث الأخبار

بترا

اقتصاد محلي العقبة تستقبل طائرة تقل 176 سائحا فرنسيا

من المصدر

اقتصاد محلي 21 ألف كفالة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات خلال عام

تعبيرية

خاص بالوكيل الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

ة

أخبار الشركات شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

البرهان

عربي ودولي الجيش السوداني يشن هجوما عنيفا على الدعم السريع وسط الخرطوم

تطبيق سند

أخبار محلية هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟

تعبيرية

المرأة والجمال كيف يمكن تفتيح وشد البشرة في المنزل؟

صورة من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: من مصلحتنا قبول وقف إطلاق نار بلبنان



 


الأكثر مشاهدة