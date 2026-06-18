الخميس 2026-06-18 12:59 م

مسؤول إسرائيلي: نجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودنا في جنوب لبنان

قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تجري "مفاوضات عنيدة" مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف المسؤول أن إسرا
ارشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تجري "مفاوضات عنيدة" مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة رويترز.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها، بشأن لبنان.
 
 


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