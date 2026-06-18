مسؤول إسرائيلي: نجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودنا في جنوب لبنان

11:38 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تجري "مفاوضات عنيدة" مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في جنوب لبنان، وفق ما نقلت وكالة رويترز. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها، بشأن لبنان.





